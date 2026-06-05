Диетолог дал советы, как выбрать самую полезную минеральную воду

При выборе минеральной воды нужно учитывать состояние своего здоровья, заявил в беседе с aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков. Он отметил, что такой напиток может иметь разную степень минерализации и состав.

Чтобы ответить, какая минералка полезна, а какая нет, нужно посмотреть, в каком состоянии находится человек. Есть минеральные воды с разным содержанием анионов и катионов, они отличаются по показаниям к применению. Есть минералка, которую можно и нужно пить при гастрите, есть вода, которая стимулирует желчеотток, есть, которая просто поддерживает так называемый электролитный баланс организма. То есть у каждой минералки, в зависимости от состава, свои цели и задачи, — высказался Поляков.

Он отметил, что если человек хочет употреблять минеральную воду для лечения, ему следует проконсультироваться с врачом. При этом, по словам диетолога, есть и условно универсальная минералка, которую можно пить каждому в умеренных количествах.

Ранее нутрициолог Елена Милаева заявила, что злоупотребление сладкой газировкой в жаркую погоду приводит к развитию рака поджелудочной железы и создает критическую нагрузку на весь организм. По ее словам, такой напиток не только не спасает от обезвоживания, но и запускает опасные процессы. Она отметила, что проблема заключается в том числе в избыточном количестве сахара.