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04 июня 2026 в 14:00

Арбуз, сахар и вода — закатываю на зиму компот по-астрахански: находка, а не рецепт

Фото: D-NEWS.ru
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Беру арбузную мякоть, сахар и воду — и закрываю компот на зиму за 15 минут активного времени. Получается обалденная вкуснятина: яркий, освежающий, с нежным ароматом арбуза — зимой открываешь банку и вспоминаешь лето, настоящая витаминная бомба без консервантов.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг мякоти арбуза без корок и семечек, 2 стакана сахара (на 3-литровую банку), 1 ч. ложка лимонной кислоты (или сок половины лимона), 2,5 литра воды. Банки стерилизуйте. Арбуз нарежьте кубиками 2–3 см, плотно уложите в банки (примерно на треть). В кастрюле вскипятите воду с сахаром, залейте кипятком арбуз, накройте крышками и оставьте на 10 минут. Слейте сироп обратно в кастрюлю, добавьте лимонную кислоту, снова вскипятите. Залейте банки во второй раз, закатайте. Переверните вверх дном, укутайте на сутки. Храните в прохладном месте. Зимой этот компот идет на ура — пьют и дети, и взрослые.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала закрыть компот из арбуза. Даже те, кто никогда не делал заготовки, справились за полчаса. Кстати, вместо лимонки можно добавить пару веточек мяты — получится освежающий оттенок. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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М. Левицкая
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