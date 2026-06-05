Поиски Усольцевых: последние новости 5 июня, кадры с места пропажи от СК

Пропавшие в тайге Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор остаются ненайденными. Какие известны последние новости об их исчезновении и поисках сегодня, 5 июня?

Как проходят поиски Усольцевых, кадры с места пропажи

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября 2025 года отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе.

Спустя некоторое время они перестали выходить на связь, а когда Ирина Усольцева не вышла на работу, начались активные поиски семьи. Во время следственных мероприятий правоохранители осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружены 300 тысяч рублей наличными.

Поиски семьи на настоящий момент продолжаются. Спасатели, сотрудники силовых структур, специалисты Госохотнадзора, добровольцы и участники отряда «ЛизаАлерт» намерены искать Усольцевых с помощью беспилотников, мототранспорта и криминалистической техники.

Зону поисков Усольцевых закроют от посторонних лиц.

«Так обозначат территорию, где будут искать Усольцевых. Они не могли никуда убежать, остается лишь искать их останки», — отметил в беседе с NEWS.ru экс-инструктор спецназа, начальник пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга Александр Ластовина.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии показала кадры работы специалистов в горно-лесистой местности, где проходят поиски. На них можно увидеть, как сотрудники и кинологи с собаками прочесывают территорию.

Какие озвучены новые догадки об исчезновении Усольцевых

Исследователь Валентин Дегтерев предположил, что Усольцевы могли стать жертвами мошенников или вымогателей, обратив внимание на необычные детали их исчезновения, в частности на тот факт, что Ирина Усольцева отправилась на отдых в «ущерб своим интересам».

«Мне непонятно, зачем бизнесмен Усольцев отправился на турбазу „Геосфера“. Для человека, занимающегося бизнесом, это турбаза низкой категории. <…> Жена перед отъездом сообщает, что они едут отдыхать с мужем, хотя это идет в ущерб ее интересам: она планировала какой-то ретрит, обучалась психологическим практикам, йогой занималась. Но они едут на эту турбазу, двигаются в сторону скалы Мальвинка и Камня Желаний по тропе, и на этой тропе они пропадают», — заявил эксперт aif.ru.

По мнению исследователя, Сергей Усольцев, вероятно, договорился с кем-то о встрече в тайге для передачи денег.

«Скорее всего, Усольцев хотел передать часть наличных, которые были с собой: то ли вернуть долг, то ли откупиться, чтобы его оставили в покое. Семью он взял, вероятно, для прикрытия: думал, что с женой и дочерью на него никто не нападет. Но ошибся. Дальше, видимо, возник конфликт, и их убили, а тела бросили в какую-то яму», — предположил Дегтерев.

Какие еще есть версии пропажи Усольцевых

Кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников предположил в беседе с NEWS.ru, что Усольцевы спрятались в посольстве одной из западных стран или их вывезли за пределы РФ.

«Возможно, семья находится в США или Латинской Америке под протекцией ЦРУ», — высказал мнение собеседник.

Спасатель Денис Киселев предположил, что Усольцевы либо погибли все вместе в тайге, либо могли исчезнуть намеренно.

«Все-таки семья полностью пропала, и очень сложно предполагать, что, если люди хотели бы, чтобы их нашли, не оставили никаких следов. Либо они погибли все вместе, либо они, возможно, не хотят, чтобы их нашли», — заявил он.

Тайга Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Также ранее в программе «Пусть говорят» прозвучала версия о том, что к пропаже Усольцевых в Красноярском крае может быть причастна банда нелегальных рубщиков леса. По предположению местных жителей, Усольцевы могли случайно стать свидетелями незаконной деятельности. В этом случае их могли убить, а тела — скрыть.

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