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05 июня 2026 в 13:56

«Беда»: Каминский пожаловался на ситуацию с патронами в сборной по биатлону

Каминский заявил, что в сборной России по биатлону беда с патронами

Юрий Каминский Юрий Каминский Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Сборная России по биатлону испытывает трудности с обеспечением команды боеприпасами, пожаловался в интервью «Чемпионату» бывший главный тренер мужской сборной Юрий Каминский, завершивший работу в команде после шести лет. Специалист, перешедший в сборную Белоруссии, охарактеризовал ситуацию как бедственную.

С патронами просто беда. Как мы будем налаживать стрелковую составляющую, если даже в одной партии нет патронов с одинаковой скоростью вылета? Они у нас то быстро, то медленно летят. Некоторые патроны даже до установки не долетают! — возмутился Каминский.

Тренер выразил понимание текущих трудностей и сложностей с приобретением патронов. Однако он усомнился в возможности обеспечить качественными боеприпасами 10-15 спортсменов в стране.

Ранее экс-министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков заявил, что российскую легкую атлетику не допустят на международную арену в ближайшее время. По его мнению, при нынешнем руководстве в этом виде спорта не стоит ожидать значительных изменений.

Спорт
Россия
биатлон
сборная России
Юрий Каминский
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