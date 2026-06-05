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05 июня 2026 в 12:45

Россиянам запретят кататься на электросамокатах без биометрии

РБК: Минцифры разработает новую модель аренды электросамокатов по биометрии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минцифры разрабатывает новую модель аренды электросамокатов, в которой будет предусмотрена верификация пользователей по биометрии, пишет РБК со ссылкой на источник в ведомстве. Такую идентификацию предложили закрепить в новом регулировании для средств индивидуальной мобильности.

Сроки реализации этих сервисов пока не определены, — рассказал представитель Минцифры.

По данным издания, биометрия должна помочь подтвердить, что поездку начал именно владелец учетной записи, а не другой человек. Власти уже поднимали вопрос о рисках, связанных с использованием самокатов через чужие или украденные аккаунты.

Кроме того, рассматривается возможность применения биометрической идентификации и для других видов транспорта. Этот вопрос еще требует детального обсуждения и проработки.

Ранее в подмосковном Щелково автомобиль наехал на троих 13-летних подростков, которые катались на одном электросамокате. Всех троих несовершеннолетних госпитализировали с различными травмами. У мальчика диагностирован закрытый перелом лодыжки левой ноги. У одной из девочек сломана копчиковая кость, у второй — ушиб крестца и сотрясение мозга.

Общество
Минцифры
электросамокаты
биометрия
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