14 мая 2026 в 19:16

В посольстве раскрыли, есть ли пострадавшие россияне на корабле Ambition

Официальные сведения о наличии граждан РФ среди пассажиров, которые могли пострадать в результате массовой вспышки гастроэнтерита на борту круизного лайнера Ambition, в дипломатическое представительство России во Франции не поступали, сообщили РИА Новости в российском посольстве. Дипломаты подчеркнули, что соотечественники к настоящему моменту не направляли никаких обращений с просьбами об оказании экстренной помощи.

В посольство просьб о помощи и информации о возможно пострадавших россиянах не поступало, — говорится в сообщении.

Ранее в компании-операторе лайнера Ambassador Cruise Line сообщили, что карантинный режим был введен на борту круизного судна по причине кончины одного из путешественников от острого гастроэнтерита. Представители организации дополнительно проинформировали о реализации жестких санитарно-профилактических мероприятий.

Выяснилось, что скончавшимся на борту Ambition оказался подданный Великобритании, чей возраст превышал 90 лет. Еще приблизительно у 50 путешественников и сотрудников команды корабля были зафиксированы признаки опасной инфекции.

