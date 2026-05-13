Раскрыты подробности гибели пассажира из-за вируса на круизном лайнере Экипаж Ambition ввел карантин и усилил санитарные меры после смерти пассажира

Карантинный режим введен на борту круизного судна Ambition из-за гибели одного из путешественников от острого гастроэнтерита, сообщили РИА Новости в компании-операторе лайнера Ambassador Cruise Line. Также были предприняты жесткие санитарно-профилактические меры.

В соответствии с установленными процедурами общественного здравоохранения сразу после первых сообщений о болезни на корабле были немедленно введены усиленные санитарно-профилактические меры, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что порядка 1,7 тыс. туристов и членов команды круизного лайнера Ambition были изолированы в связи с кончиной престарелого мужчины от гастроэнтерита, спровоцированного норовирусной инфекцией. Скончавшимся оказался подданный Великобритании, чей возраст превышал 90 лет. На текущий момент еще примерно у полусотни человек зафиксированы аналогичные признаки опасного недомогания.

Кроме того, министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что путешественники с круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирован очаг хантавирусной инфекции, проведут под строгим присмотром врачей весь 42-дневный инкубационный срок. Руководитель ведомства пояснила, что именно такая продолжительность изоляции жестко регламентирована действующими эпидемиологическими стандартами.