День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 16:41

Раскрыты подробности гибели пассажира из-за вируса на круизном лайнере

Экипаж Ambition ввел карантин и усилил санитарные меры после смерти пассажира

Круизный лайнер Ambition Круизный лайнер Ambition Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Карантинный режим введен на борту круизного судна Ambition из-за гибели одного из путешественников от острого гастроэнтерита, сообщили РИА Новости в компании-операторе лайнера Ambassador Cruise Line. Также были предприняты жесткие санитарно-профилактические меры.

В соответствии с установленными процедурами общественного здравоохранения сразу после первых сообщений о болезни на корабле были немедленно введены усиленные санитарно-профилактические меры, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что порядка 1,7 тыс. туристов и членов команды круизного лайнера Ambition были изолированы в связи с кончиной престарелого мужчины от гастроэнтерита, спровоцированного норовирусной инфекцией. Скончавшимся оказался подданный Великобритании, чей возраст превышал 90 лет. На текущий момент еще примерно у полусотни человек зафиксированы аналогичные признаки опасного недомогания.

Кроме того, министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что путешественники с круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирован очаг хантавирусной инфекции, проведут под строгим присмотром врачей весь 42-дневный инкубационный срок. Руководитель ведомства пояснила, что именно такая продолжительность изоляции жестко регламентирована действующими эпидемиологическими стандартами.

Общество
корабли
карантин
инфекции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер актер сериала «Жена олигарха»
Названа еще одна причина, почему США на самом деле давят на Зеленского
Воспитатель попыталась спрятать оторванный палец ребенка в колготках
«Европа на грани»: в Финляндии выступили с заявлением после слов Путина
Умер лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Лион»
Одна европейская страна закрыла пограничные переходы с Украиной
Газпромбанк накрыл масштабный сбой
Комбрига ВСУ внесли в перечень террористов
Российские бойцы впервые поразили редкую САУ ВСУ
Китай обошел санкции против Рубио с помощью одного иероглифа
«Громадная сила»: в Китае увидели сигнал Западу в российском «Сармате»
Незаконная сауна чуть не спалила многоэтажку в Томске
Двое пьяных бойцов ВСУ покинули часть и жестоко надругались над женщиной
Двое мужчин жестоко зарезали школьника в алтайском селе
Раскрыта неочевидная польза пения
Госдума одобрила списание долгов участникам СВО
Гастроли по РФ, слухи об алкогольной зависимости, брак: как живет Корикова
Госдума упростила оформление пьяных водителей
Немецкий депутат захотел приехать в Россию
В Европе назвали условие приостановки торговой сделки с США
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.