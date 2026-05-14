Ветеринар дал советы, как подготовить питомца к поездке в отпуск Ветеринар Пашкевич: нужно психологически подготовить питомца к поездке

Если владелец хочет взять питомца с собой в отпуск, важно подготовить животное психологически, предупредил ветеринарный врач Андрей Пашкевич. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что приучать домашнего любимца к автомобилю следует постепенно.

Также важна психологическая подготовка питомца. Если животное никогда раньше не ездило на машине, приучать следует поэтапно. Первые несколько дней достаточно сидеть с ним в салоне автомобиля по 10–20 минут, затем проделывать то же самое при включенном моторе, после этого уже можно отправляться в короткие поездки на 15–20 минут также на протяжении нескольких дней, — пояснил специалист.

Ветеринар добавил, что также перед путешествием нужно сдать анализы крови питомца и сделать скрининг — УЗИ сердца (ЭхоКГ) и электрокардиограмму (ЭКГ). Это необходимо для понимания, что животное готово к поездке по состоянию здоровья.

