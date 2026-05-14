Зоолог рассказала, почему люди выбрасывают редких животных

Люди выбрасывают редких животных, так как их становится сложно содержать, рассказала «Вечерней Москве» зоолог Мария Принь. Она отметила, что люди часто не задумываются об условиях для необычных питомцев заранее.

Раньше и крокодилов заводили в качестве питомцев. В 2000-х на птичьем рынке можно было приобрести даже кайманов за копейки. Люди их покупали. Считалось «прикольным», что дома крокодил живет. Но время идет — животные растут. С ними становится сложнее работать. Для содержания нужно гораздо больше места. Поэтому люди начинали судорожно искать, куда бы их пристроить. А могли бы и поинтересоваться, в каких условиях должно жить животное, прежде чем заводить его, — рассказала Принь.

Зоолог поделилась, что занимается спасением таких животных и часто встречает больных особей, которые пострадали от неправильного содержания. По ее словам, встречаются и поправимые заболевания.

