Зоолог объяснил, почему изменится закон о защите краснокнижных животных

Разрешение охоты на краснокнижных животных поможет регулировать их популяцию, рассказал НСН зоолог Михаил Кречмар. Он отметил, что в некоторых регионах количество особей может доходить до критических значений и представлять опасность для людей.

Если есть объекты животного мира, надо думать, как их регулировать и каким путем. Это касается и особо редких животных, потому что и особо редкие виды могут причинять ущерб. Например, белые медведи и на людей иногда нападают, и вламываются в дома. В некоторых местах количество краснокнижных видов превышает критические значения, возникает вопрос о регулировании, — рассказал Кречмар.

Зоолог подчеркнул, что подобные документы и способы есть во всех странах. По его словам, такой механизм регулирования применяется уже на протяжении многих лет.

Ранее сообщалось, что в России выявили сайт, на котором продавали краснокнижную стерлядь. Суд закрыл доступ к данному ресурсу — такое решение принято, поскольку подобные онлайн-магазины нарушают природоохранное законодательство.