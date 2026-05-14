Психолог объяснила, почему питомцы могут быть опасны для ребенка

При заведении домашнего животного нужно учитывать, что даже самый ласковый питомец может быть опасен для ребенка из-за непредсказуемости поведения, предупредила детский психолог Яна Тузова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что психика животного может зафиксировать какое-либо действие ребенка как стрессовую ситуацию.

В какой-то момент стрессовой ситуации как себя поведет животное — никто не знает. Психика зафиксирует событие как угрозу жизни, и этот рефлекс может сохраняться десятилетиями. Особенно это касается семей с маленькими детьми. Ребенок может нечаянно причинить боль животному (дернуть за хвост, наступить на лапу), и ответная реакция может быть молниеносной и трагичной, — пояснила психолог.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что самым опасным растением для собак в летний период является заячий ячмень, семена которого могут нанести серьезный вред здоровью животного. Голубев также отметил опасность луковичных цветов, ирисов и других растений, содержащих ядовитые вещества.