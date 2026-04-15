15 апреля 2026 в 14:10

Заседание по делу Карапетяна решили перенести

Суд в Армении перенес заседание по делу Самвела Карапетяна на 17 апреля

Самвел Карапетян Самвел Карапетян Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Создано ИИ
Антикоррупционный суд Армении не успел рассмотреть уголовное дело в отношении российского бизнесмена лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна из-за нехватки рабочего времени, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Заседание перенесли на 17 апреля.

Судья Ваге Долмазян объявил о переносе, поскольку выделенное время истекло, а на последующие часы уже назначены другие заседания. Слушания продолжатся 17 апреля в 13:00 по местному времени (12:00 мск).

Карапетян находится под домашним арестом с 18 июня 2025 года. Ему предъявили обвинение в призывах к захвату власти — поводом стала его поддержка Армянской апостольской церкви.

Ранее сообщалось, что Карапетян объявил, что начал процесс отказа от гражданства России и Кипра. Он пояснил, что хочет оставить лишь армянское гражданство для участия в выборах премьер-министра страны от партии «Сильная Армения».

До этого Антикоррупционный суд Армении под председательством Ваге Долмазяна принял решение о переводе Карапетяна из следственного изолятора под домашний арест. Также с него официально сняли все ограничения на публичные выступления. Решение вынесли по итогам заседания, длившегося 14 часов.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

