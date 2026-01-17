Суд в Армении вновь отправил Самвела Карапетяна под домашний арест Бизнесмен Карапетян был возвращен под домашний арест после 14-часового суда

Антикоррупционный суд Армении под председательством Ваге Долмазяна принял решение о переводе предпринимателя Самвела Карапетяна из следственного изолятора под домашний арест. Решение было вынесено по итогам заседания, длившегося 14 часов, передает РИА Новости.

В отношении Карапетяна применена мера пресечения в виде домашнего ареста, комбинированная с залогом и подпиской о невыезде, — рассказал адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.

В рамках нового решения с его подзащитного также были официально сняты все ограничения на публичные выступления. Ранее ситуация вокруг Карапетяна обострилась из-за решения Апелляционного суда, который отменил декабрьское постановление о его домашнем аресте. Это привело к тому, что полиция прервала медицинское лечение бизнесмена в стационаре и принудительно доставила его в изолятор Службы национальной безопасности.

Ранее российское посольство в Армении получило консульский доступ к задержанному Карапетяну. Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин сообщил, что через адвокатов и родственников российская сторона получает всю необходимую информацию о состоянии предпринимателя.