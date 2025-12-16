Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 13:09

Российские дипломаты получили доступ к арестованному бизнесмену

МИД: посольство России в Армении добилось консульского доступа к Карапетяну

Михаил Калугин Михаил Калугин Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Российское посольство в Армении получило консульский доступ к задержанному бизнесмену Самвелу Карапетяну, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин. Он также сообщил, что через адвокатов и родственников российская сторона получает всю необходимую информацию о состоянии предпринимателя.

По линии посольства России в Ереване добились консульского доступа к нему. Последнее посещение нашими дипломатами состоялось в начале декабря, — сказал дипломат.

Ранее суд в Армении рассмотрел ходатайство Следственного комитета республики о продлении срока содержания под стражей Карапетяна. Бизнесмен находится под арестом с 18 июня. Его защитники утверждают, что уголовное преследование связано с политической позицией предпринимателя.

До этого Арам Вардеванян, соратник Карапетяна, заявил, что бизнесмен готов возглавить политическую партию. Она может быть создана на базе движения «По-нашему».

В свое время Карапетян представил собственный план масштабного обновления Еревана, указав на ключевые недостатки столицы. В их числе он назвал проблемы с архитектурным обликом, недостаточное количество зеленых зон и слаборазвитую инфраструктуру для туристов.

МИД РФ
консульства
аресты
Армения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Надвигаются «тропические» ледяные ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Раскрыты детали задержания устроившего поножовщину в школе в Одинцово
Психолог рассказала, как правильно загадать желание в Новый год
Второклассница рассказала о геройстве учительницы во время атаки на школу
Генерал-лейтенант Кириллов получил памятник на военном мемориале
Украина потеряла на поле боя редкую израильскую технику
Игрок футбольной Медиалиги попался на продаже наркотиков
В Госдуме приняли один закон для заключенных-дезертиров
Оскандалившаяся Долина лишилась миллионных гонораров перед Новым годом
МИД: Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана
«Грустный стоял»: раскрыто, с кем общался устроивший бойню школьник
На предстоящую прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн обращений
NEWS.ru победил в номинации «Онлайн СМИ» премии «Марка № 1 в России»
РФ готова к консультациям по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе
«Могла налететь на нож»: продавец рассказала о встрече с подозреваемым
Шоу на СТС, любовь с Товстиком, клуб на Рублевке: как живет Полина Диброва
В Долине Смерти появилось исчезнувшее 100 тыс. лет назад озеро
«Будет еще хуже»: Финляндии ответили на обвинения РФ в экономических бедах
Магнитные бури сегодня, 16 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Цифровой детокс: как навести порядок в телефоне и соцсетях за один день
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.