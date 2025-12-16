Российские дипломаты получили доступ к арестованному бизнесмену МИД: посольство России в Армении добилось консульского доступа к Карапетяну

Российское посольство в Армении получило консульский доступ к задержанному бизнесмену Самвелу Карапетяну, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин. Он также сообщил, что через адвокатов и родственников российская сторона получает всю необходимую информацию о состоянии предпринимателя.

По линии посольства России в Ереване добились консульского доступа к нему. Последнее посещение нашими дипломатами состоялось в начале декабря, — сказал дипломат.

Ранее суд в Армении рассмотрел ходатайство Следственного комитета республики о продлении срока содержания под стражей Карапетяна. Бизнесмен находится под арестом с 18 июня. Его защитники утверждают, что уголовное преследование связано с политической позицией предпринимателя.

До этого Арам Вардеванян, соратник Карапетяна, заявил, что бизнесмен готов возглавить политическую партию. Она может быть создана на базе движения «По-нашему».

В свое время Карапетян представил собственный план масштабного обновления Еревана, указав на ключевые недостатки столицы. В их числе он назвал проблемы с архитектурным обликом, недостаточное количество зеленых зон и слаборазвитую инфраструктуру для туристов.