Арестованный бизнесмен пообещал преобразить Ереван

Находящийся под стражей российский бизнесмен, основатель «Ташир Групп» Самвел Карапетян обнародовал масштабную программу преобразования Еревана. В своем обращении, опубликованном в Facebook (деятельность в РФ запрещена), он заявил о намерении реализовать проекты, которые превратят столицу Армении в современный мегаполис с высоким качеством жизни.

По оценке Карапетяна, текущее состояние города не соответствует статусу национальной столицы по ключевым параметрам. Он указал на серьезные проблемы в архитектурном облике, недостаток зеленых зон, слаборазвитую туристическую инфраструктуру и отсутствие системных программ развития.

Возглавляемое им движение «По-нашему» подготовит комплексные решения для городского развития. Планируется создание международных образовательных и медицинских центров, способных сделать Ереван важным региональным хабом.

Программа модернизации включает плановое обновление дворовых территорий и фасадов зданий с применением международных стандартов. Отдельное внимание будет уделено развитию транспортной системы и масштабному обновлению жилищного фонда столицы.

Ереван должен стать образовательным и медицинским центром региона, получить известность благодаря международным университетам и высококачественной медицине. С помощью точных расчетов в сфере урбанистики и крупных инвестиций мы превратим Ереван в город, достойный звания всеармянской столицы — в великолепный мегаполис, одновременно комфортный для жизни и работы, — написал Карапетян.

Карапетян находится под арестом после публичной поддержки Армянской апостольской церкви, вызвавшей негативную реакцию властей. Бизнесмен не признает предъявленные обвинения и критикует текущее руководство страны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организацию «Электросети Армении», принадлежащую Самвелу Карапетяну, арестованному в Ереване, могут передать под международное управление. При этом, по его словам, национализация компании будет доведена до конца.