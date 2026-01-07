Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 10:25

Названо количество стран, куда россияне могут поехать без визы

Депутат Тарбаев: россияне могут посетить 120 стран без оформления визы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Безвизовый или упрощенный въезд в 120 стран и территорий стал доступен россиянам по итогам 2025 года, заявил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев в интервью ТАСС. В это число включены направления как с полной отменой виз, так и с оформлением по прилете или получением электронного разрешения.

Сегодня россиянам доступны 120 стран и территорий с полностью безвизовым, когда для въезда достаточно предъявить загранпаспорт, и условно безвизовым режимом. Это может быть виза по прибытии — документы оформляют уже в аэропорту или на пограничном пункте, где необходимо оплатить визовый сбор или электронное разрешение, — сказал Тарбаев.

Ранее эксперты выяснили, что в новогодние праздники турецкий Стамбул оказался наиболее востребованным направлением среди одиноких туристов из России. На втором месте по популярности в этом сегменте расположился Бангкок, но его результат существенно уступает лидеру.

Кроме того, председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма Андрей Максимов заявил, что наибольшие сложности с въездом для российских граждан создают прибалтийские и скандинавские государства. Он уточнил, что к числу таких стран относятся Эстония, Латвия, Литва, Дания, Норвегия, Финляндия, а также Нидерланды, Бельгия, Польша и Чехия.

