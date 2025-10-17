В Госдуме нашли способ пресечь незаконные турпоходы и восхождения Депутат Тарбаев призвал повысить штрафы за нелегальные походы и восхождения

Для предотвращения несанкционированных походов и восхождений необходимо увеличить размер штрафов за их совершение, заявил NEWS.ru председатель комитета по туризму и туристической инфраструктуре, член фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев. По его словам, усиление ответственности, возложенной на нелегальных гидов, поможет предотвратить трагедии.

Наша задача — на законодательном уровне обеспечить безопасность туристов, альпинистов, а также групп, которые отправляются по туристическим маршрутам и тропам с профессиональными сопровождающими либо самостоятельно их осваивают. Возможно, стоит еще ужесточить ответственность нелегальных гидов и проводников, существенно повысив штрафы для всех участников незаконных восхождений или походов, — высказался Тарбаев.

Он отметил, что ранее в Красноярске семья Усольцевых отказалась от услуг инструктора из-за отмененного мероприятия из-за плохой погоды. Вместо этого, по словам депутата, двое родителей и их пятилетняя дочь отправились в тайгу без сопровождения и пропали без вести.

Профилактика подобных трагедий особенно важна. А для этого нужно каждую ситуацию разбирать по отдельности. Благодаря СМИ все подобные случаи подробно освещаются. Но этого недостаточно. Общественность, журналисты просят усилить ответственность. Поднятая тема важна. В рамках комитета по туризму и туристической инфраструктуре ведется постоянный мониторинг всех подобных ситуаций, — заключил Тарбаев.

Ранее сообщалось, что активные поисковые мероприятия, направленные на обнаружение семьи Усольцевых, исчезнувшей в горной тайге, официально прекращены. Все добровольцы, задействованные в спасательной операции, завершили свою деятельность в районе поселка Кутурчин и покинули локацию.