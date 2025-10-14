Волонтеры покинули место поисков пропавшей в тайге семьи

Активная фаза поисков семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге, официально завершена, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Красноярскому краю. Все волонтеры, участвовавшие в операции, уже покинули район поселка Кутурчин, передает ТАСС.

В пресс-службе добровольческого движения уточнили, что в настоящее время в указанном районе не осталось представителей отряда. К дальнейшим работам на сложном рельефе теперь привлекаются исключительно профессиональные спасатели и сотрудники специальных служб.

Сейчас добровольцев отряда в Кутурчине нет. <…> На месте могут работать только профессионалы и сотрудники служб, — сказано в сообщении.

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью отправилась в туристический поход в урочище Буратинка еще 28 сентября. Спустя некоторое время они перестали поддерживать связь, что и стало причиной начала крупномасштабной поисковой операции. На пике активности в мероприятиях было задействовано более 1,5 тыс. человек, прибывших из разных регионов страны.

Ранее председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев отмечал, что шансы найти семью Усольцевых станут выше после схода снега. По его словам, специалисты могут осуществить эффективную работу по поиску пропавших лишь после таяния снежного покрова.