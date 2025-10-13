Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 14:20

Опытный поисковик оценил шансы найти исчезнувшую семью Усольцевых

Поисковик Сергеев: после схода снега шансы найти семью Усольцевых увеличатся

Шансы найти семью Усольцевых, пропавшую две недели назад в тайге в Красноярском крае, станут выше после схода снега, сообщил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. По его словам, которые приводит ТАСС, специалисты могут осуществить эффективную работу по поиску пропавших лишь после таяния снежного покрова.

В глубоком снегу можно легко что-то пропустить, несмотря на повышенное внимание и условия, которые мы пытаемся соблюдать, — отметил он.

В числе непроверенных осталась каменная плита площадью 2,5 км на 1,5 км, представляющая собой вертикально расположенные камни, часть которых неустойчива. Также между ними имеются большие щели. По словам собеседника агентства, скорость перемещения хорошо подготовленной группы в таких условиях не больше 300 метров в час.

Ранее сообщалось о завершении активных поисков пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых. В частности, уточнялось, что операция переходит в режим точечных задач, включающих поиск специалистами и аттестованными спасателями.

Красноярский край
поиски
семьи
ЛизаАлерт
