04 января 2026 в 20:08

Сибиряк случайно вогнал в челюсть черенок лопаты

Житель Красноярского края проткнул челюсть черенком во время уборки снега

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Красноярском крае мужчина пробил челюсть черенком, передает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел, когда он убирал снег с крыши. Внезапно сибиряк потерял равновесие и упал.

Мужчину привезли медикам родные. Врачи Краевой клинической больницы провели сложную часовую операцию по извлечению черенка. В настоящее время его состояние стабилизировано, он находится под наблюдением в послеоперационной палате.

Тем временем стало известно о смерти женщины в московской косметологической клинике. Во время сеанса ей стало плохо, после чего врачи откачали ее и срочно госпитализировали, однако спасти ее не удалось. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее житель Башкирии вызвал скорую помощь после того, как мандарин застрял у него в заднем проходе во время новогоднего застолья. Внятно объяснить врачам мотивы своих действий не смог. Врачи рекомендовали ему покой и обращение в больницу при появлении кровотечения.

До этого студент из Москвы был экстренно госпитализирован с 20-сантиметровым огурцом в прямой кишке. Молодой человек поместил овощ в свой задний проход на спор с одногруппником, надеясь выиграть стипендию. В итоге огурец застрял в кишечнике, потребовалась операция.

