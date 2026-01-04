Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 14:05

Россиянин вызвал скорую из-за мандарина в заднем проходе

В Башкирии мужчина вызвал скорую из-за мандарина, застрявшего в заднем проходе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Башкирии вызвал скорую помощь после того, как мандарин застрял у него в заднем проходе во время новогоднего застолья, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Медики извлекли плод на дому, госпитализация 32-летнему мужчине не потребовалась.

Инцидент произошел в городе Мелеуз, где россиянин, отмечая праздник в состоянии сильного опьянения, решил засунуть два мандарина в задний проход. Достать обратно он смог только один. Когда мужчину начали беспокоить боли, он вызвал медиков, но внятно объяснить мотивы своих действий не смог. Врачи рекомендовали ему покой и обращение в больницу при появлении кровотечения.

Ранее сообщалось, что московские медики в 2025 году извлекли из пациентов десятки необычных предметов, включая батарейки, гелевые шары и большое количество магнитов. В топ-10 посторонних объектов также вошли сосиска, рыбная кость, монета, иголка и нож.

До этого студент из Москвы был экстренно госпитализирован с 20-сантиметровым огурцом в прямой кишке. Молодой человек поместил овощ в свой задний проход на спор с одногруппником, надеясь выиграть стипендию. В итоге огурец застрял в кишечнике, потребовалась операция.

мандарины
Башкирия
скорая помощь
медики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число пострадавших при ЧП в Первоуральске
В России могут появиться ограничения для пожилых водителей
Появились кадры объятой огнем и дымом квартиры в Первоуральске
Взрыв газа в Первоуральске обернулся масштабным пожаром
Названы медицинские услуги, за которые пациентам придется платить самим
Россиянам представили самые громкие книжные новинки 2026 года
Мадуро отверг «золотой» ультиматум Трампа перед Рождеством
В России объяснили, как США пытаются узаконить атаку на Венесуэлу
Стали известны подробности взрыва автомобиля в Киеве
Рогов заявил о резком падении боевого духа у солдат ВСУ
Названы возможные сценарии дальнейшей судьбы отправленного в США Мадуро
«Не понимает»: в Канаде назвали следующую цель Трампа после Мадуро
Свыше сотни населенных пунктов Курской области остались без света из-за ВСУ
Трампу предложили арестовать Зеленского
Ребенка похитили у матери из-за подозрений в колдовстве
Зеленский расширил санкционный список Украины
Судьба Мадуро стала «сигналом» для Зеленского? Что ждет президента Украины
В Сочи произошло землетрясение
В Чехии умер актер фильма «Свеаборг» Юрий Галин
Симоньян поделилась трогательным видео в день рождения мужа
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января
Россия

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.