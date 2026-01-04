Россиянин вызвал скорую из-за мандарина в заднем проходе

Житель Башкирии вызвал скорую помощь после того, как мандарин застрял у него в заднем проходе во время новогоднего застолья, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Медики извлекли плод на дому, госпитализация 32-летнему мужчине не потребовалась.

Инцидент произошел в городе Мелеуз, где россиянин, отмечая праздник в состоянии сильного опьянения, решил засунуть два мандарина в задний проход. Достать обратно он смог только один. Когда мужчину начали беспокоить боли, он вызвал медиков, но внятно объяснить мотивы своих действий не смог. Врачи рекомендовали ему покой и обращение в больницу при появлении кровотечения.

Ранее сообщалось, что московские медики в 2025 году извлекли из пациентов десятки необычных предметов, включая батарейки, гелевые шары и большое количество магнитов. В топ-10 посторонних объектов также вошли сосиска, рыбная кость, монета, иголка и нож.

До этого студент из Москвы был экстренно госпитализирован с 20-сантиметровым огурцом в прямой кишке. Молодой человек поместил овощ в свой задний проход на спор с одногруппником, надеясь выиграть стипендию. В итоге огурец застрял в кишечнике, потребовалась операция.