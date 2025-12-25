Опубликован топ-10 предметов, извлеченных из россиян в 2025 году

Опубликован топ-10 предметов, извлеченных из россиян в 2025 году Депздрав Москвы: врачи извлекли из пациентов гелевый шар, монету и 38 магнитов

Московские медики в 2025 году извлекли из пациентов десятки необычных предметов, включая батарейки, гелевые шары и большое количество магнитов, сообщили в пресс-службе столичного депздрава. В топ-10 посторонних объектов также вошли сосиска, рыбная кость, монета, иголка и нож.

Топ-10 предметов, которые московские врачи нашли в пациентах в этом году: сосиска, семечка, рыбная кость, нож, батарейка, гелевый шар, монета, арахис, иголка и 38 магнитов единоразово, — рассказали в ведомстве.

Особую опасность, по мнению врачей, представляют магниты, которые могут притягиваться друг к другу через стенки кишечника, вызывая тяжелые осложнения.

Ранее в Подмосковье медики провели успешную операцию по спасению годовалого ребенка, который сел на швейную иглу. Маленького пациента доставили в Детский научно-клинический центр имени Рошаля бригадой скорой помощи. Мальчик испытывал сильную боль, которая не позволяла ему встать.

До этого в Москве хирурги спасли двухлетнюю девочку, которая проглотила батарейку. Из-за инородного предмета в пищеводе ребенка развилось сильное воспаление. Юной пациентке провели экстренную эзофагоскопию. В ходе операции специалисты обнаружили язвенные повреждения слизистой. Они появились из-за химического ожога электролитом.