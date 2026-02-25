Лукашенко прибыл в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию, передает Telegram-канал «Пул Первого». Глава республики примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится в четверг, 26 февраля.

Самолет белорусского лидера приземлился в Москве. Его встретил посол республики в РФ Юрий Селиверстов, назначенный на данную должность в текущем году.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Москва и Минск в ходе мероприятия проведут оценку успехов интеграции двух стран. Отмечалось, что главы государств также примут важные практические решения в вопросе интеграции.

До этого стало известно, что в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с Лукашенко основное внимание было уделено подготовке заседания Высшего госсовета Союзного государства. Лидеры обсудили организационные детали предстоящей встречи. Кроме того, президент Белоруссии на встрече с госсекретарем СГ Сергеем Глазьевым заявил, что будущее страны неразрывно связано с сотрудничеством с Россией и Китаем.