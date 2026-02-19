В Кремле раскрыли, что обсуждали Путин и Лукашенко по телефону

В Кремле раскрыли, что обсуждали Путин и Лукашенко по телефону Путин и Лукашенко по телефону обсудили подготовку к заседанию Высшего госсовета

Подготовка к предстоящему заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет на следующей неделе в российской столице, стала главной темой телефонного разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры двух стран обсудили организационные вопросы планируемой встречи в Москве.

В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обсудили вопросы подготовки предстоящего на следующей неделе в Москве заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым заявил, что существование республики невозможно представить без партнерства с Москвой и Пекином. Белорусский лидер констатировал, что западные государства «закрыли двери» перед Минском.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме главе МИД Белоруссии Максиму Рыженкову по случаю профессионального праздника подтвердил намерение Москвы и Минска углублять координацию для повышения роли Союзного государства в мире. Глава российского дипведомства отметил единство подходов сторон к глобальным вопросам и их совместную работу над созданием многополярной системы международных отношений.