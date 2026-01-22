Лавров подчеркнул стратегическую солидарность России и Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме своему белорусскому коллеге Максиму Рыженкову по случаю Дня дипломатического работника заявил о продолжении тесного сотрудничества в укреплении международного авторитета Союзного государства и формировании многополярного мироустройства, сообщается на сайте МИД РФ. Лавров подчеркнул солидарность сторон в вопросах мировой повестки и важность совместного продвижения общих приоритетов на международной арене.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва высоко ценит тесную координацию и товарищеское взаимодействие дипслужб, а также взаимную поддержку и «солидарную позицию» по вопросам международной повестки.

Подтверждаю неизменный настрой на совместное продвижение общих приоритетов на мировой арене, формирование более справедливого многополярного мироустройства и новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, плотное дипломатическое сопровождение масштабного двустороннего сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства, укрепление его международного авторитета, — подчеркнул Лавров.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом в России Юрия Селиверстова, который до этого момента занимал пост министра финансов. Он также по совместительству будет являться белорусским представителем в интеграционных структурах. Президент подчеркнул, что посольство в РФ часто называют вторым правительством. Он напомнил, что Россия — основной рынок сбыта для Белоруссии, а также основной инвестор, который «помогает всегда».