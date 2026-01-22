«Это наша Россия»: Лукашенко выбрал нового посла в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в России Юрия Селиверстова, который до этого момента занимал пост министра финансов, сообщает БелТА. Он также по совместительству будет являться белорусским представителем в интеграционных структурах.

[Вы] знаете основные проблемы, которые у нас есть в белорусско-российских отношениях. Пришел к выводу, что из всех кандидатур, которые предлагали, наверное, вы подойдете к тому, чтобы работать в России, — отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что посольство в РФ часто называют вторым правительством. Он напомнил, что Россия — основной рынок сбыта для Белоруссии, а также основной инвестор, который «помогает всегда».

Это наша Россия. Поэтому лишь бы кого туда не пошлешь. И уровень должен быть соответствующий, и знания, и желание работать, — указал Лукашенко.

