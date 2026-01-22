Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 12:47

«Это наша Россия»: Лукашенко выбрал нового посла в РФ

Лукашенко назначил экс-главу Минфина Селиверстова белорусским послом в России

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в России Юрия Селиверстова, который до этого момента занимал пост министра финансов, сообщает БелТА. Он также по совместительству будет являться белорусским представителем в интеграционных структурах.

[Вы] знаете основные проблемы, которые у нас есть в белорусско-российских отношениях. Пришел к выводу, что из всех кандидатур, которые предлагали, наверное, вы подойдете к тому, чтобы работать в России, — отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что посольство в РФ часто называют вторым правительством. Он напомнил, что Россия — основной рынок сбыта для Белоруссии, а также основной инвестор, который «помогает всегда».

Это наша Россия. Поэтому лишь бы кого туда не пошлешь. И уровень должен быть соответствующий, и знания, и желание работать, — указал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер потребовал от руководства компании «Белджи» создать полностью собственный легковой автомобиль. Глава государства вручил в Минском международном выставочном центре символы Государственного знака качества представителям предприятий, продукция которых была удостоена этой высокой оценки по итогам 2025 года.

