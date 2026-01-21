Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 13:12

Лукашенко потребовал создать полностью белорусский автомобиль

Сборочный цех завода БелДЖИ Сборочный цех завода БелДЖИ Фото: Виктор Толочко /РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководства компании «Белджи» создать полностью собственный легковой автомобиль, сообщает агентство БелТА. Глава государства вручил в Минском международном выставочном центре символы Государственного знака качества представителям предприятий, продукция которых была удостоена этой высокой оценки по итогам 2025 года.

Чтобы у тебя все автомобили получили знак качества. Ты не забывай, что мне обещал. Я помню. Никуда не денешься, пока не сделаешь 100% собственный автомобиль. Ставь задачу, кому хочешь. Но машины все должны быть нашими, — сказал Лукашенко директору «Белджи» Геннадию Свидерскому.

Он отметил, что в условиях агрессивной конкуренции, порой недобросовестной, и быстрой смены технологий ключевым становится тренд на качество, определяющий успех как на национальном, так и на мировом уровне.

Ранее Лукашенко заявил, что у него дома есть аппарат для изготовления мороженого. Он признался в этом, вручая знак государственного качества производителю кобринского мороженого по рецепту 1962 года, и назвал как продукт, так и сам автомат отличными.

Александр Лукашенко
Белоруссия
автомобили
автопроизводители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам
В Кремле рассказали о работе над обращениями граждан с прямой линии Путина
Кремль анонсирует встречу Путина с представителями США
«Тактическая нищета»: что за тренд, как спасти зарплату
Названа дата встречи Путина с Уиткоффом
Названа предварительная причина обрушения крыши новосибирского ТЦ
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.