Лукашенко потребовал создать полностью белорусский автомобиль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от руководства компании «Белджи» создать полностью собственный легковой автомобиль, сообщает агентство БелТА. Глава государства вручил в Минском международном выставочном центре символы Государственного знака качества представителям предприятий, продукция которых была удостоена этой высокой оценки по итогам 2025 года.

Чтобы у тебя все автомобили получили знак качества. Ты не забывай, что мне обещал. Я помню. Никуда не денешься, пока не сделаешь 100% собственный автомобиль. Ставь задачу, кому хочешь. Но машины все должны быть нашими, — сказал Лукашенко директору «Белджи» Геннадию Свидерскому.

Он отметил, что в условиях агрессивной конкуренции, порой недобросовестной, и быстрой смены технологий ключевым становится тренд на качество, определяющий успех как на национальном, так и на мировом уровне.

Ранее Лукашенко заявил, что у него дома есть аппарат для изготовления мороженого. Он признался в этом, вручая знак государственного качества производителю кобринского мороженого по рецепту 1962 года, и назвал как продукт, так и сам автомат отличными.