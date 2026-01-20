Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него дома есть аппарат для изготовления мороженого, передает БелТА. Он отметил это, вручая знак государственного качества производителю кобринского мороженого по рецепту 1962 года, и назвал как продукт, так и сам автомат отличными.

Спасибо вам за автомат. У меня автомат этот есть. <...> Это шикарное мороженое. И аппарат ваш хороший, — сказал белорусский лидер.

Ранее глава государства заявил, что слухи о необходимости взноса в $1 млрд (77,7 млрд рублей) для вступления в Совет мира по Газа не соответствуют действительности. Лукашенко указал на отсутствие требования о финансовом платеже и посоветовал для убедительности ознакомиться с официальными документами организации.

Кроме того, президент Белоруссии призвал украинские власти немедленно прекратить уничтожение людей в рамках кризиса. Это заявление прозвучало во время его беседы с губернатором Кировской области Александром Соколовым в Минске, где он также высказался против концентрации Киева на проблемах территориального характера.