«Больные люди»: Лукашенко развенчал один миф о Совете мира по Газе Лукашенко опроверг слух о взносах в $1 млрд для участия в Совете мира по Газе

Сообщения о якобы необходимости внести $1 млрд (77,7 млрд рублей) для участия в Совете мира по Газе являются ложью, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в комментарии БелТА. Он подчеркнул, что вступающим в организацию финансовый взнос не требуется, а для проверки информации достаточно изучить документы.

Эти [распространяющие слухи] больные люди в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно, — сказал глава государства.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил о возможности вступления России в Совет мира по Газе на специальных условиях. По его мнению, главным требованием должно стать полное восстановление политических и социальных прав российских спортсменов в мировом спортивном пространстве.

Кроме того, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что президент США Дональд Трамп планирует создать международный Совет мира для замены Совета Безопасности ООН. Однако, по его словам, эта инициатива в настоящий момент кажется сырой и лишенной четких контуров.