20 января 2026 в 15:53

Политолог ответил, в каком случае Россия может вступить в Совет мира

Политолог Самонкин: Россия может вступить в Совет мира по Газе на своих условиях

Россия может вступить в Совет мира по Газе на своих условиях, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, ключевым требованием является восстановление абсолютных политических и социальных прав спортсменов из РФ на международной арене.

РФ может вступить в Совет мира при условии восстановления абсолютных политических и социальных прав наших спортсменов. Это, во-первых, потому что соревнования, начиная от Олимпиады и заканчивая Чемпионатом мира по футболу, без России проходить не могут. Мы должны быть допущены. Также наши национальные интересы на Украине должны быть учтены. А не так, что в отношени Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru), который арестовывает и судит Николоса Мадуро (49-й президент Венесуэлы. — NEWS.ru) санкций не применяют, а РФ бьет по энергосистеме Украины, пытаясь остановить ВСУ, и получает за это санкции. Россия готова вступить в любые договорные процессы, но при условии, что ее мнение будут уважать, — пояснил Самонкин.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп создал международный Совет мира, так как понял невозможность самостоятельно урегулировать глобальные конфликты. Однако, по словам эксперта, на данный момент будущее организации кажется туманным.

