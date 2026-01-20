Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 13:34

Политолог объяснил, почему Трамп заставляет страны вступить в Совет мира

Политолог Дудаков: Трамп осознал, что не сможет сам решить мировые конфликты

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп создал международный Совет мира, так как понял, что не в состоянии самостоятельно урегулировать глобальные конфликты, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, будущее организации на данный момент кажется туманным.

Пока рано говорить о перспективности проекта Совет мира, но нет ничего плохого в том, чтобы в нем поучаствовать, тем более что, как мы видим, России это приглашение поступило. Можно высказывать определенный осторожный оптимизм по поводу будущего этой структуры. В первый год президентства Трамп пытался все решать в одиночку, кавалерийскими наскоками, и в секторе Газа, и на Украине, и это у него не получалось. Теперь он переходит к новому этапу, пытаясь заручиться поддержкой других стран. Наверное, у этого несколько больше перспектив, — высказался Дудаков.

Он отметил, что Трамп весьма критически настроен к традиционным международным организациям, включая ООН. По мнению политолога, Совет мира представляет собой попытку президента США предложить что-то новое в контексте формирующегося мирового порядка. Однако, как указал эксперт, остаются вопросы относительно того, как будет формироваться союз.

Есть вопросы и к тем, кто в этом клубе уже состоит, например, к Тони Блэру (экс-премьер Великобритании. — NEWS.ru), у которого огромное количество самых разных конфликтов интересов. Тем не менее, участие в этом клубе может быть перспективным в будущем. Пока что американцы постараются обкатать этот формат на Ближнем Востоке в контексте деэскалации вокруг сектора Газа, а в дальнейшем, я думаю, попытаются экстраполировать данный опыт на другие конфликты, включая кризисную ситуацию в Латинской Америке и, возможно, конфликт на Украине, — добавил Дудаков.

Политолог подчеркнул, что Трамп приглашает в Совет мира прежде всего суверенные государства, такие как Россия и Белоруссия, а также страны, возглавляемые его союзниками, например Венгрию. По словам Дудакова, страны, которые не готовы присоединиться к новому альянсу, могут столкнуться с негативными последствиями, включая тарифы и пошлины со стороны США.

Ранее стало известно, что в Совет мира по Газе вошли госсекретарь США Марк Рубио, зять президента Штатов Джаред Кушнер и Тони Блэр. Организация будет заниматься важными вопросами, такими как восстановление и привлечение инвестиций в регион.

Дональд Трамп
США
ООН
конфликты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
