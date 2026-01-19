Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 17:39

Стало известно, зачем на самом деле Трамп захотел создать Совет мира

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп планирует учредить международный Совет мира, чтобы заменить Совет Безопасности ООН, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Однако, по его словам, на данный момент инициатива выглядит сырой и непонятной.

Очевидно, что Трамп хочет каким-то образом подменить Совет Безопасности ООН. Возможно, он не доволен его работой. Но в Совбезе ООН отработаны хотя бы правила, а здесь [в Совете мира] непонятно, как все будет работать. Есть просто идея: давайте мы будем решать. Но как? Если в Совете Безопасности есть понятие «вето», суть которого заключается в том, что постоянные члены могут отвергать проект любой содержательной резолюции вне зависимости от уровня поддержки, которой пользуется данный проект, то по работе Совета мира совсем ничего не понятно, — высказался Олейник.

Он отметил лаконичный подход пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пообещавшего изучить предложение Трампа о вступлении России в Совет мира. По словам экс-нардепа, это правильная позиция, поскольку необходимо тщательно рассмотреть все детали, чтобы избежать участия в инициативах, которые не принесут реальной пользы.

Международное право я немного не люблю, потому что оно лишено санкций. То есть поговорили, приняли решение в формате рекомендации. Должны быть какие-то санкции. Но если они носят односторонний, волюнтаристский характер, например, «Давайте будем вводить какие-то ограничения для страны», то это не к добру. Поэтому можно предложить многим вступить в Совет мира, только вопрос: на основании каких правил? А они еще не выработаны, — добавил Олейник.

Он предположил, что те, кто согласится войти в Совет мира, получат статус учредителей. По его словам, впоследствии круг участников, вероятно, расширится, и им потребуется разработать основополагающие правила: процедуру принятия решений, механизмы контроля за их реализацией и исполнения.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что создание международного Совета мира по Газе может ослабить влияние ООН. По его словам, на данный момент Трамп не пытается предложить прямую альтернативу организации.

