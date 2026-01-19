Атака США на Венесуэлу
«Преждевременно»: политолог о возможной замене ООН Советом мира Трампа

Политолог Кортунов: создание Совета мира по Газе может подорвать авторитет ООН

Учреждение международного Совета мира по Газе способно ослабить влияние Организации Объединенных Наций, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его мнению, на данный момент президент США Дональд Трамп не стремится навязать прямую альтернативу организации.

Говорить о замене ООН немного преждевременно, поскольку у Совета мира есть очень конкретные, ограниченные географически и функционально задачи. То есть речь не идет о том, чтобы этот орган занимался другими кризисами или выстраивал какие-то алгоритмы развития человечества на ближайшие годы. Предполагается не создание альтернативы, а возможный подрыв верховенства ООН в вопросах постконфликтного восстановления отдельной территории, — поделился Кортунов.

Он подчеркнул, что в высказываниях Трампа относительно Совета мира практически не упоминается Организация Объединенных Наций. По мнению Кортунова, это указывает на то, что он не должен находиться в подчинении Совета безопасности ООН или активно взаимодействовать с его специализированными учреждениями. Политолог указал, что это может представлять потенциальные риски для системы объединения.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа выдвинула предложение о выделении странами не менее $1 млрд для обеспечения постоянного членства в Совете мира по вопросам Газы. Президент США намерен самостоятельно принимать решение о составе организации.

