Трамп хочет заставить страны платить за членство в Совете мира Bloomberg: Трамп хочет, чтобы членство в Совете мира стоило $1 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает, чтобы страны выделили как минимум $1 млрд за постоянное место в «Совете мира» по сектору Газа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект устава совета. Там уточняется, что американский лидер планирует самолично решать, кого брать в организацию.

Трехлетний срок не будет распространяться на государства-члены, которые в течение первого года после вступления в силу этого устава выделят совету более $1 млрд, — цитирует Bloomberg проект документа.

Ранее президент США сообщал о формировании «Совета мира» по Газе. Он пообещал вскоре раскрыть состав его участников. Республиканец также назвал новый совет «самым величайшим и престижным» среди всех советов в истории. Позже стало известно, что «Совет мира» хотят расширить Украиной и Венесуэлой. Идею рассмотрят в рамках Всемирного экономического форума, который состоится на следующей неделе на базе швейцарского курорта Давос.

Тем временем выяснилось, что в «Совет мира» по сектору Газа войдет глава британского правительства Кир Стармер. Он займется привлечением инвестиций в регион. Ожидается, что в состав также войдут представители Германии, Италии, Египта, ОАЭ и Катара.