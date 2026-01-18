Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 03:27

Трамп хочет заставить страны платить за членство в Совете мира

Bloomberg: Трамп хочет, чтобы членство в Совете мира стоило $1 млрд

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает, чтобы страны выделили как минимум $1 млрд за постоянное место в «Совете мира» по сектору Газа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект устава совета. Там уточняется, что американский лидер планирует самолично решать, кого брать в организацию.

Трехлетний срок не будет распространяться на государства-члены, которые в течение первого года после вступления в силу этого устава выделят совету более $1 млрд, — цитирует Bloomberg проект документа.

Ранее президент США сообщал о формировании «Совета мира» по Газе. Он пообещал вскоре раскрыть состав его участников. Республиканец также назвал новый совет «самым величайшим и престижным» среди всех советов в истории. Позже стало известно, что «Совет мира» хотят расширить Украиной и Венесуэлой. Идею рассмотрят в рамках Всемирного экономического форума, который состоится на следующей неделе на базе швейцарского курорта Давос.

Тем временем выяснилось, что в «Совет мира» по сектору Газа войдет глава британского правительства Кир Стармер. Он займется привлечением инвестиций в регион. Ожидается, что в состав также войдут представители Германии, Италии, Египта, ОАЭ и Катара.

Дональд Трамп
США
сектор Газа
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц ополчился на немцев, которые пропускают работу по причине болезни
Стало известно, сколько в среднем получают курьеры
Украинский город содрогнулся из-за взрыва на фоне воздушной тревоги
Россиянам назвали количество выходных в 2026 году
Трамп хочет заставить страны платить за членство в Совете мира
«Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Филадельфию» в матче НХЛ
Фаза Луны сегодня, 18 января: что принесет первое новолуние 2026 года?
Медведчук рассказал, кто может забрать полномочия у Зеленского
Трое погибли и семеро пострадали в результате пожара в торговом центре
Эксперт раскрыл детали работы российского аналога Starlink
Назван победитель матча за третье место Кубка африканских наций
Дания усилила контроль над российскими танкерами в Балтийских проливах
Чулки, мини, молодые бойфренды: как пытается омолодиться 67-летняя Мадонна
Российские «Тюльпаны» сравняли с землей важный объект ВСУ
Гороскоп на 18 января: меняем планы, бережем здоровье и храним спокойствие
Уолтц не заметил нарушения международного права в ситуации с Гренландией
В Египте просят миллионы рублей за впавшую в кому россиянку
В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения
Могут и посадить: почему Долиной лучше не возвращаться в Россию
Бюро нацбезопасности Польши сообщило о десятках объектов над страной
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.