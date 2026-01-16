Трамп анонсировал формирование «Совета мира» по Газе

Президент США Дональд Трамп сообщил о формировании «Совета мира» по Газе. В соцсети Truth Social он пообещал вскоре раскрыть состав его участников.

Для меня большая честь объявить о формировании Совета мира. Члены совета будут объявлены в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный совет из когда-либо собиравшихся где-либо и когда-либо, — написал Трамп.

Ранее выяснилось, что в «Совет мира» по сектору Газа, где председательствует Дональд Трамп, войдет глава британского правительства Кир Стармер. Данный орган будет состоять из лидеров нескольких государств. Он займется решением вопросов разоружения движения ХАМАС, формирования в секторе «технократического» правительства и привлечения инвестиций в регион.

До этого стало известно, что соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС не остановило разрушения в секторе Газа. Со ссылкой на анализ спутниковых снимков журналисты заявили, что после вступления в силу документа Израиль разрушил более 2500 зданий.