Адвокат рассказала, кого супруги должны предупредить о скором разводе

Перед расторжением брака необходимо ограничить возможность юридических лиц заключать сделки с совместно нажитым имуществом, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Шакина. По словам правозащитницы, это позволит сохранить объем сбережений, подлежащих разделу.

Если в состав совместно нажитого имущества входят доли в юридических лицах, направьте им и всем участникам письменное уведомление о необходимости воздержаться от принятия корпоративных решений, в результате которых размер доли может быть каким-либо образом изменен, а также от внесения изменений в корпоративные документы организации. Это создаст доказательную базу, если супруг попытается, например, «размыть» свою долю в целях уменьшения имущественной массы, подлежащей разделу при разводе, — поделилась Шакина.