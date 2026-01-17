Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 10:42

В Британии узнали о планах США расширить «Совет мира» Украиной и Венесуэлой

FT: «Совет мира» во главе с Трампом хотят расширить Украиной и Венесуэлой

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
«Совет мира» президента США Дональда Трампа хотят расширить Украиной и Венесуэлой, передает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации. Идею рассмотрят в рамках Всемирного экономического форума, который состоится на следующей неделе на базе швейцарского курорта Давос.

Администрация Трампа рассматривает «Совет мира» как потенциальную замену ООН, — сказано в материале.

Ранее президент США сообщил о формировании «Совета мира» по Газе. Он пообещал вскоре раскрыть состав его участников. Республиканец также назвал новый совет «величайшим и престижным».

До этого сообщалось, что соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС не остановило разрушения в секторе Газа. Со ссылкой на анализ спутниковых снимков журналисты заявили, что после вступления в силу документа Израиль разрушил более 2500 зданий.

Также президент США принял Нобелевскую премию мира. Лауреат награды венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо настаивала на том, чтобы вручить ее американскому лидеру, поскольку он достоин этой награды за операцию в Венесуэле. Она подчеркнула, что события 3 января навсегда изменили ход истории и открыли путь к освобождению страны.

