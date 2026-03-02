Вафельно-шоколадное мороженое: соединяю всего 2 ингредиента и отправляю в морозилку на 20 минут

Вафельно-шоколадное мороженое: соединяю всего 2 ингредиента и отправляю в морозилку на 20 минут

Удивите домашних необычным лакомством — вафельно-шоколадным мороженым. Вкус получается насыщенным, с контрастом хруста и мягкости. Готовится элементарно: соединяю всего 2 ингредиента и отправляю в морозилку на 20 минут.

Для приготовления понадобится: 3 рисовых хлебца (можно взять любые — с шоколадом, вафельные или обычные), упаковка шоколадного пудинга (около 300 г), пергаментная бумага.

Рисовые хлебцы поломайте руками на небольшие кусочки или слегка раскрошите, но не в пыль — должны чувствоваться кусочки для текстуры. В миске смешайте хлебцы с шоколадным пудингом до равномерного распределения. Застелите небольшую тарелку или разделочную доску пергаментной бумагой. Столовой ложкой выкладывайте смесь в виде небольших лепешек-кружков. Уберите в морозилку на 15–20 минут до полного застывания. Готовое мороженое легко снимается с пергамента.

Ранее стало известно, как приготовить пирог без весов, без замеса и без пропитки — измерили ингредиенты стаканом, смешали и запекли.