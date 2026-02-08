Вкуснее и полезнее мороженого в 100 раз: творожное бланманже — нежный десерт

Этот десерт покоряет с первой ложки — легкий, воздушный и очень нежный. Творожное бланманже получается гораздо полезнее магазинного мороженого, при этом не уступает ему по вкусу. Готовится без духовки и сложных техник, из простых продуктов, а выглядит как десерт из кафе. Отличный вариант для лета, семейного чаепития или легкого ужина.

Ингредиенты: молоко — 0,5 стакана, желатин — 15 г, ванильный сахар — 10 г, творог — 250 г, сметана — 0,5 стакана, сахарная пудра — 0,5 стакана, ананас консервированный — 2 кольца (или любые фрукты).

Приготовление: желатин разводят в молоке и оставляют на 20 минут для набухания. Творог соединяют с сахарной пудрой, сметаной и ванильным сахаром, взбивают до пышной массы. Ананас нарезают небольшими кусочками. Набухший желатин нагревают до полного растворения, не доводя до кипения. Тонкой струйкой вливают в творожную массу, постоянно помешивая. Добавляют фрукты и аккуратно перемешивают. Массу выкладывают в форму или порционные стаканы и убирают в холодильник на 4–5 часов до застывания. Перед подачей форму можно на несколько секунд опустить в горячую воду — десерт легко выйдет.

