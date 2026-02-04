Беру варенье и 3 яйца — быстрый рулет к чаю: самый простой и вкусный десерт из одного коржа

Когда хочется чего-то сладкого к чаю, а времени совсем мало, выручает этот рулет. Минимум продуктов, простой замес и всего один корж — через полчаса на столе уже ароматная домашняя выпечка. Рулет получается мягким, нежным и очень вкусным. С любым вареньем или повидлом он всегда удаётся и исчезает с тарелки за считанные минуты.

Ингредиенты: яйца — 3 шт., сахар — 4 ст. л., мука — до консистенции сметаны, сода — 1/3 ч. л., молоко — 50 мл., уксус — для гашения соды, варенье — по вкусу, сахарная пудра — по желанию.

Приготовление: соду гасят уксусом. В миске взбивают яйца с сахаром, добавляют муку, молоко и соду, перемешивают до консистенции теста как на оладьи. Противень застилают бумагой или посыпают мукой, выливают тесто и разравнивают. Выпекают при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Горячий корж сразу смазывают вареньем, аккуратно сворачивают рулетом и при желании посыпают сахарной пудрой. Получается быстро, просто и очень вкусно — идеальный десерт к чаю.

