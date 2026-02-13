Пирог «Зимний» с баночкой варенья: так просто, что можно готовить хоть каждый день

Пирог «Зимний» с баночкой варенья: так просто, что можно готовить хоть каждый день

Пирог «Зимний» с баночкой варенья — идеальное решение, когда нужно срочно соорудить что-то к чаю. Готовится так просто, что можно печь хоть каждый день!

За счет особой консистенции теста варенье не тонет и не смешивается с ним полностью, а остается внутри пирога отдельным сочным слоем-начинкой.

Для теста понадобится: 1 стакан кефира, 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин. Для начинки: 1 банка (250–300 г) любого густого варенья (вишневого, малинового, клубничного, абрикосового).

Рецепт: в миске взбейте яйца с сахаром и солью до пышности. Добавьте кефир и ванилин, перемешайте. Постепенно всыпьте просеянную муку вместе с разрыхлителем. Тесто должно быть достаточно густым, чтобы удержать варенье. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте примерно половину или 2/3 теста в форму. Затем аккуратно, не перемешивая, выложите на тесто всю банку варенья. Осторожно залейте варенье оставшимся тестом. Слегка встряхните форму. Выпекайте пирог 35–45 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки. Дайте полностью остыть в форме — так он лучше сохранит структуру.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из замороженной вишни и слоеного теста.