Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки. И этот рецепт тому доказательство! Готовим сладкий рулет.

При запекании слоеное тесто превращается в хрустящее, многослойное и воздушное лакомство, а внутри него скрывается сочная, кисло-сладкая начинка из вишни.

Для приготовления понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста, 300–400 г замороженной вишни, 150 г сахара, 2 ст. л. кукурузного крахмала, щепотка ванилина, 1 яйцо для смазывания. Вишню разморозьте, сок слейте в отдельную чашку. В сотейнике смешайте вишню, сахар и ванилин. На среднем огне доведите до кипения, чтобы сахар растворился. Крахмал разведите в 2–3 ст. л. холодной воды или оставшегося вишневого сока, влейте в кипящую вишню, интенсивно помешивая. Варите 1–2 минуты до загустения. Снимите с огня и остудите. Тесто раскатайте в прямоугольный пласт. Выложите вишневую начинку, сверните тесто в плотный рулет, защипните края и шов. Переложите рулет швом вниз на противень с пергаментом. Смажьте поверхность взбитым яйцом. Разогрейте духовку до 200°C. Выпекайте рулет 20–25 минут до золотисто-коричневого цвета. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

