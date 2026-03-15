Беру слоеное тесто и готовлю ленивые закрытые бургеры: просто, и есть удобно — ничего не вываливается

Беру слоеное тесто и готовлю ленивые закрытые бургеры, получается безумная вкуснятина. Это просто, и есть удобно — ничего не вываливается, вся начинка остается внутри!

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 300 г мясного фарша, 1 луковица, 4 ломтика плавленого сыра, 1 помидор, 2 ст. л. майонеза, 2 ст. л. кетчупа, 1 маринованный огурец, соль, перец, растительное масло для жарки.

Рецепт: фарш обжарьте с мелко нарезанным луком до готовности, посолите, поперчите. Для соуса смешайте майонез, кетчуп и мелко рубленый маринованный огурец. Тесто слегка раскатайте и разрежьте на 4 квадрата. На каждый квадрат положите ломтик сыра, затем обжаренный фарш, полейте соусом, сверху положите кружочек помидора. Защипните края теста, формируя круглую булочку или треугольник.

Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до золотистого цвета.

