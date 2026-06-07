Жена отказалась от диеты, когда я приготовил эти бриоши

Малина и сливочное масло — сочетание, которое звучит банально, но на вкус взрывает мозг. О магазинной выпечке можно забыть.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 300 г, сахар — 50 г, сливочное масло — 80 г, молоко — 150 мл, яйцо — 1 шт., дрожжи сухие — 7 г, соль — щепотка, малина свежая — 200 г, ванильный сахар — 10 г, сахарная пудра — 30 г.

Как готовлю

Сначала я смешал муку, сухие дрожжи, соль и обычный сахар. В теплом молоке развел яйцо и растопленное масло — это основа. Влил жидкость в сухую смесь, замесил тесто, оно мягкое и чуть липнет к рукам. Оставил на час под пленкой, пока не увеличилось вдвое. Тем временем перебрал малину, присыпал ванильным сахаром, чтобы пустила сок. Раскатал тесто в прямоугольник, выложил ягоды и аккуратно свернул в рулет. Разрезал на порции, уложил в форму, дал постоять еще 20 минут. Отправил в духовку на 180 градусов на 25 минут — и вот она, румяная красота. Горячие булочки посыпал сахарной пудрой, малина внутри лопается во рту.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

За 40 минут я получил бриоши, от которых пахнет так, как в лучшей парижской кондитерской. Особенно порадовала корочка — золотистая и хрустящая, а внутри тесто буквально тает. Единственное, что я бы посоветовал: не храните их в холодильнике, они теряют нежность. Лучше съесть сразу, пока горячие.