Эти бомбочки-бургеры победят любые пирожки: заворачиваем в кружки начинку и печем

Эти бомбочки-бургеры победят любые пирожки: заворачиваем в кружки начинку и печем

Бомбочки-бургеры из слоеного теста — простой рецепт, который удивит всех. Когда хочется чего-то необычного и сытного без лишней возни, этот вариант выручает идеально.

Снаружи — румяная хрустящая корочка, внутри — сочная мясная начинка с расплавленным сыром. А маринованный огурчик и немного соуса дают тот самый классический «бургерный» вкус, за который все его любят.

Для приготовления вам понадобится: слоеное тесто — 1 упаковка, фарш (говядина или смешанный) — 300 г, лук — 1 шт., сыр — 100 г, маринованные огурцы — 2-3 шт., помидор — 1 шт., яйцо — 1 шт., соль и перец — по вкусу, кетчуп или соус — по желанию.

Лук мелко нарежьте и смешайте с фаршем, добавьте соль и перец, сформируйте небольшие шарики. Сыр нарежьте кубиками, огурцы и помидор — небольшими кусочками.

Слоеное тесто раскатайте и нарежьте на квадраты. В центр каждого выложите мясной шарик, сверху добавьте кусочек сыра, немного помидора, маринованного огурца и соуса. Соберите края теста к центру, формируя «бомбочку», хорошо защипните.

Выложите на противень швом вниз, смажьте взбитым яйцом и выпекайте при 180 градусах около 20–25 минут до аппетитной золотистой корочки.

