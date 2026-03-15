15 марта 2026 в 15:31

Пеките хоть каждый день, не устанете — все смешали, и в духовку: пирог с яблоками и крошкой штрейзель

Фото: D-NEWS.ru
Яблочный пирог с хрустящей крошкой штрейзель — это нежная ароматная выпечка, которая готовится на раз-два. Пеките хоть каждый день, не устанете — все смешали и отправили в духовку!

Жидкое тесто создает мягкую основу, сочные яблоки с корицей пропитывают пирог своим ароматом, а хрустящая масляная крошка сверху делает его особенно аппетитным.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: для теста — 2 яйца, 200 г сахара, 200 мл кефира или сметаны, 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки: 3-4 яблока, 1 ч. л. корицы, 1 ст. л. сахара. Для крошки: 100 г муки, 50 г сахара, 50 г сливочного масла (холодного).

Как приготовить

Яблоки очистите, нарежьте дольками, смешайте с корицей и сахаром. Для теста взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир, затем муку с разрыхлителем и солью, перемешайте. Для сладкой крошки смешайте муку с сахаром и порубите с холодным маслом в крошку. В смазанную маслом форму вылейте тесто, сверху выложите яблоки, затем посыпьте крошкой. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут.

Ранее стало известно, как приготовить постный пирог с капустой: тесто на воде и много сочной начинки.

Проверено редакцией
пироги
рецепты
выпечка
яблоки
Дарья Иванова
