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08 июня 2026 в 14:57

Первый раз попробовал — и забыл про духовку навсегда: пирог с клубникой за 40 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Летом включать духовку — это мазохизм. Поэтому я перешел на мультиварку и теперь пеку этот клубничный пирог каждую неделю, не задыхаясь от жары.

Ингредиенты

Яйца — 3 шт., сахар — 150 г, ванильный сахар — 1 ч. л., сливочное масло — 100 г, сливки — 100 мл, мука — 200 г, разрыхлитель — 1 ч. л., клубника — 300 г, сахарная пудра — для посыпки.

Как готовлю

Сначала взбиваю яйца с сахаром и ванилином — миксер не нужен, просто венчик пару минут. Добавляю размягченное масло, сливки, перемешиваю до однородности. Тем временем просеиваю муку с разрыхлителем, всыпаю в жидкую смесь, мешаю до гладкости. Самое сложное — это смазать чашу мультиварки маслом и припылить мукой, чтобы пирог не прилип. Выливаю тесто, сверху выкладываю клубнику, слегка вдавливаю ягоды в массу. Готовлю 40 минут на режиме выпечки при 860 Ватт — проверяю сухой палочкой. Перед подачей посыпаю сахарной пудрой и украшаю свежей клубникой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Прежде думал, что мультиварка — это про каши, но этот клубничный пирог перевернул мои представления. Он получился пышным, с хрустящей корочкой снизу и сочной серединкой. Меня удивило, что ягоды не утонули в тесте, а равномерно распределились — никаких пустот. Важный лайфхак: дайте пирогу остыть прямо в чаше, иначе он может сломаться при извлечении. Идеальный летний десерт без танцев с бубнами вокруг духовки!

Проверено редакцией
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