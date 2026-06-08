Разминаю банан с яйцом — к чаю подаю нежные «Овсянки»: мягкие, рассыпчатые, ни грамма муки

Беру овсяные хлопья, яйцо и банан — и за 15 минут готовлю ароматное печенье без муки и возни. Получается обалденная вкуснятина: печенье мягкое, чуть хрустящее по краям, с медовым ароматом и сладостью фруктов — идеальный перекус к чаю для тех, кто бережет фигуру или просто хочет быстро испечь что-то вкусное.

Для приготовления вам понадобится: 200 г овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 2 спелых банана, 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара (можно без него, если банан сладкий), щепотка корицы, ванилин по вкусу, горсть изюма или орехов (по желанию). Банан разомните вилкой до состояния пюре. Смешайте с яйцом, сахаром, корицей и ванилином. Добавьте овсяные хлопья и изюм, хорошо перемешайте. Дайте постоять 5 минут — хлопья набухнут. Ложкой выкладывайте тесто на противень, застеленный пергаментом, формируя печенье толщиной около 1 см. Выпекайте при 180 °C 10–12 минут до легкого румянца. Остудите на решетке — печенье затвердеет, но останется мягким внутри. Никакой муки, масла и долгой готовки. Подавайте с молоком, чаем или кофе.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это быстрое овсяное печенье без муки. Даже те, кто не любит овсянку, уплетали его за обе щеки. Кстати, вместо банана можно взять яблочное пюре — получится свежий вкус. Находка, а не рецепт!