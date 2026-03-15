15 марта 2026 в 15:15

Вместо шаурмы — хрустящие рулеты из лаваша: начинка не абы какая, а вкусная — копченая грудка и яйца

Готовим хрустящие рулеты вместо шаурмы. Получается сочная, ароматная закуска с легкой копченой ноткой. Делается все очень быстро, а результат такой, что эти рулеты исчезают со стола моментально.

Лаваш запекается в духовке до румяной корочки, внутри — нежная сырная намазка и сытная начинка. Отличный вариант для перекуса, быстрого ужина или даже для гостей.

Ингредиенты: лаваш — 2 листа, копченая куриная грудка — 200 г, лук — 1/2 шт., плавленые сырки — 2 шт. (180 г), чеснок — 2 зубчика, яйцо вареное — 1 шт., петрушка — небольшой пучок, маринованная острая паприка — 1 шт. (можно заменить на болгарский перец или сушеную копченую паприку), майонез — 2–3 ст. л., соль — по вкусу.

Плавленый сыр и вареное яйцо натираем на мелкой терке. Добавляем измельченный чеснок и майонез, хорошо перемешиваем — получается нежная намазка. Копченую куриную грудку нарезаем небольшими кусочками. Лук, паприку и петрушку мелко рубим и смешиваем с мясом, при необходимости слегка подсаливаем.

Каждый лист лаваша смазываем сырной смесью, сверху равномерно распределяем начинку из копченой грудки. Сворачиваем лаваш плотными рулетами. Выкладываем рулеты на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 15–20 минут.

Ранее мы делились рецептом отличной пастромы вместо колбасы. Кладем грудки в фольгу друг на друга и печем.

Это чудо: разложите грушу на творожной лепешке. Сладкая пицца к чаю или к вину, просто и очень вкусно
Пирожные как эклеры за считаные минуты: ленивый десерт из слоеного теста с кремом
Пеките хоть каждый день, не устанете — все смешали, и в духовку: пирог с яблоками и крошкой штрейзель
Лучшие рецепты с лавашем! 3 быстрых шедевра: трубочки, рулетики, лазанья
Вкусный салат — и не надо ничего варить: готовим «Праздник», только смешать 5 простых ингредиентов
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

