Вместо шаурмы — хрустящие рулеты из лаваша: начинка не абы какая, а вкусная — копченая грудка и яйца

Вместо шаурмы — хрустящие рулеты из лаваша: начинка не абы какая, а вкусная — копченая грудка и яйца

Готовим хрустящие рулеты вместо шаурмы. Получается сочная, ароматная закуска с легкой копченой ноткой. Делается все очень быстро, а результат такой, что эти рулеты исчезают со стола моментально.

Лаваш запекается в духовке до румяной корочки, внутри — нежная сырная намазка и сытная начинка. Отличный вариант для перекуса, быстрого ужина или даже для гостей.

Ингредиенты: лаваш — 2 листа, копченая куриная грудка — 200 г, лук — 1/2 шт., плавленые сырки — 2 шт. (180 г), чеснок — 2 зубчика, яйцо вареное — 1 шт., петрушка — небольшой пучок, маринованная острая паприка — 1 шт. (можно заменить на болгарский перец или сушеную копченую паприку), майонез — 2–3 ст. л., соль — по вкусу.

Плавленый сыр и вареное яйцо натираем на мелкой терке. Добавляем измельченный чеснок и майонез, хорошо перемешиваем — получается нежная намазка. Копченую куриную грудку нарезаем небольшими кусочками. Лук, паприку и петрушку мелко рубим и смешиваем с мясом, при необходимости слегка подсаливаем.

Каждый лист лаваша смазываем сырной смесью, сверху равномерно распределяем начинку из копченой грудки. Сворачиваем лаваш плотными рулетами. Выкладываем рулеты на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 15–20 минут.

