Смешала тушенку с сыром, и в лаваш — через 5 минут подаю конвертики сочнее шаурмы и вкуснее пиццы

Это гениально простой рецепт горячей закуски для тех случаев, когда нужно быстро и сытно перекусить. Никакого шашлыка, никакого долгого маринования — только лаваш, тушенка, сыр и сковорода.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий румяный лаваш с золотистой корочкой и сочной ароматной начинкой из тушенки и расплавленного тягучего сыра. Тушенка дает мясную сытость, сыр делает начинку нежной, а лаваш после обжаривания становится хрустящим, как чебурек, но без фритюра.

Эта лепешка вкуснее уличной шаурмы, потому что готовится из качественных продуктов и не содержит лишних соусов и консервантов. Идеально для перекуса на работе, на природе или быстрого ужина. Готовится из доступных продуктов, а съедается мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 1 тонкий армянский лаваш, 1 банка тушенки (говяжьей или свиной, 350 г), 150 г твердого сыра (гауда, российский или моцарелла), 1 яйцо (для склейки), 2 ст. ложки майонеза или сметаны, зелень по желанию, растительное масло для жарки. Тушенку разомните вилкой в миске. Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. Смешайте тушенку, сыр, зелень и майонез. Лаваш разрежьте на квадраты или полоски размером с ладонь. На половину каждого кусочка выложите столовую ложку начинки, накройте второй половиной. Края смажьте взбитым яйцом и прижмите вилкой. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте лепешки с двух сторон по 1–2 минуты до хрустящей золотистой корочки. Подавайте горячими.

