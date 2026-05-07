День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 14:30

Смешала тушенку с сыром, и в лаваш — через 5 минут подаю конвертики сочнее шаурмы и вкуснее пиццы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт горячей закуски для тех случаев, когда нужно быстро и сытно перекусить. Никакого шашлыка, никакого долгого маринования — только лаваш, тушенка, сыр и сковорода.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий румяный лаваш с золотистой корочкой и сочной ароматной начинкой из тушенки и расплавленного тягучего сыра. Тушенка дает мясную сытость, сыр делает начинку нежной, а лаваш после обжаривания становится хрустящим, как чебурек, но без фритюра.

Эта лепешка вкуснее уличной шаурмы, потому что готовится из качественных продуктов и не содержит лишних соусов и консервантов. Идеально для перекуса на работе, на природе или быстрого ужина. Готовится из доступных продуктов, а съедается мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 1 тонкий армянский лаваш, 1 банка тушенки (говяжьей или свиной, 350 г), 150 г твердого сыра (гауда, российский или моцарелла), 1 яйцо (для склейки), 2 ст. ложки майонеза или сметаны, зелень по желанию, растительное масло для жарки. Тушенку разомните вилкой в миске. Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. Смешайте тушенку, сыр, зелень и майонез. Лаваш разрежьте на квадраты или полоски размером с ладонь. На половину каждого кусочка выложите столовую ложку начинки, накройте второй половиной. Края смажьте взбитым яйцом и прижмите вилкой. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте лепешки с двух сторон по 1–2 минуты до хрустящей золотистой корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Рис с тушенкой и капустой на сковороде — простой ужин из доступных продуктов. Получается сытно, ароматно и очень по-домашнему
Общество
Рис с тушенкой и капустой на сковороде — простой ужин из доступных продуктов. Получается сытно, ароматно и очень по-домашнему
Ленивый холодец без варки: берем баночку тушенки и почти готово — проще рецепта не найдете
Общество
Ленивый холодец без варки: берем баночку тушенки и почти готово — проще рецепта не найдете
1 ст. л. на 1 л воды — свекла красная и вкуснющая: варим овощ-«черепаху» за 7 минут
Общество
1 ст. л. на 1 л воды — свекла красная и вкуснющая: варим овощ-«черепаху» за 7 минут
Кабачки в кастрюле — пропаренные с зеленью и чесноком: закуска без майонеза
Общество
Кабачки в кастрюле — пропаренные с зеленью и чесноком: закуска без майонеза
Пачка теста и никакой лепки — через 25 минут пицца-солнышко с творожным сыром и черри готова. Эффектно и вкусно
Общество
Пачка теста и никакой лепки — через 25 минут пицца-солнышко с творожным сыром и черри готова. Эффектно и вкусно
тушенка
рецепты
кулинария
шаурма
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.